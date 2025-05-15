Яку пенсію отримуватимуть зрадники й колаборанти
За ухвалення законопроєкту 15 травня голосували народні депутати, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Він вносить зміни до законів "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про прокуратуру", та "Про державну службу" й встановлює, що засуджені за окремими статтями позбавлятимуться права на пенсію відповідно до цих законів.
Натомість на період строку відбування покарання вони отримуватимуть пенсію в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2025 року це 2 361 гривня.
Закон набирає чинності через три місяці після опублікування. Для людей, які вже відбувають покарання за цими статтями, обмеження щодо пенсій починають діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності законом.
Які статті Кримінального кодексу потрапляють під дію закону
- Злочини проти основ національної безпеки
Повалення влади, сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання ЗСУ.
- Злочини проти громадської безпеки
Тероризм (зокрема заклики до нього чи фінансування), створення терористичної організації, створення незаконних воєнізованих формувань.
- Злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку
Агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид, злочини проти людяності, найманство.