Яку пенсію отримуватимуть зрадники й колаборанти

За ухвалення законопроєкту 15 травня голосували народні депутати, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Він вносить зміни до законів "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про прокуратуру", та "Про державну службу" й встановлює, що засуджені за окремими статтями позбавлятимуться права на пенсію відповідно до цих законів.

Натомість на період строку відбування покарання вони отримуватимуть пенсію в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2025 року це 2 361 гривня.

Закон набирає чинності через три місяці після опублікування. Для людей, які вже відбувають покарання за цими статтями, обмеження щодо пенсій починають діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності законом.

Які статті Кримінального кодексу потрапляють під дію закону

Злочини проти основ національної безпеки

Повалення влади, сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання ЗСУ.

Злочини проти громадської безпеки

Тероризм (зокрема заклики до нього чи фінансування), створення терористичної організації, створення незаконних воєнізованих формувань.

Злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку

Агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид, злочини проти людяності, найманство.