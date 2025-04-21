Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Національну поліцію України. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що встановило слідство

"Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак Росії по Силах оборони на заході України. Пріоритетними цілями ворога були аеродроми й транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів і амуніції українських військ", – ідеться у повідомленні.

Слідство встановило, що для того, аби скоригувати удари по цих об’єктах, окупанти дистанційно завербували 26-річну місцеву наркозалежну, яка шукала "легкі гроші" у телеграм-каналах, вона мала стежити за військовим аеродромом в одній із західних областей України.

За гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі агентка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування. Одночасно фігурантка використовувала "спостережний пункт" для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази,

– ідеться у повідомленні.

Росіяни планували використати цю інформацію для удару по часті "в обхід" ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки. Жінку затримали у тимчасовому помешканні, вилучили телефон, через який вона контактувала з ворогом.

Листування підозрюваної / Фото СБУ

Зараз їй повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинені в умовах воєнного стану, жінка перебуває під вартою. Згідно з оприлюдненою інформацією, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно СБУ затримала "крота" російської ФСБ у Харкові. За даними слідства, він наводив російські безпілотники на одну з найбільших українських ТЕЦ. До того ж чоловік працював на цій теплоелектроцентралі. Йому загрожує таке ж покарання.