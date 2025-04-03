Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що розповіли в СБУ про зрадників, які працюють на Кремль

В СБУ розповіли, що цього тижня лідери цього угруповання та інші українські зрадники відвідали форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Алєксандр Дугін, депутати Держдуми, блогери та "Z-військкори".

Уся риторика "конференції" була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в нашій державі необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем Росії та США, яка б тимчасово керувала Україною,

– кажуть у службі.

До складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники кремлівської політики, які втекли з нашої держави до Росії ще до початку повномасштабної війни.

Лідером цього угруповання є Дмітрій Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув'язнення в Україні за підтримку збройної агресії Росії.