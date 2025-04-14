От госизмены до космоса

8 апреля 2025 года с Байконура к Международной космической станции отправился новый экипаж на борту ракеты "Союз". Среди трех космонавтов – американец Джонни Ким, россиянин Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. Последнего в Украине заочно осудили за государственную измену, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Зубрицкий родом из Запорожской области. Он был летчиком-лейтенантом в составе авиационного звена Вооруженных сил Украины, которое базировалось в Крыму. После российского вторжения на полуостров украинское командование приказало Зубрицкому прибыть в другую воинскую часть на материковой части страны до 12 мая 2014 года. Однако он этого не сделал и не сообщил о своем местонахождении, хотя был обязан и имел возможность.

11 марта 2025 года Винницкий городской суд признал 32-летнего Зубрицкого виновным в государственной измене. Следствие установило, что в период с 22 марта по 13 мая 2014 года он намеренно перешел на сторону врага из корыстных побуждений, оставшись в Севастополе и начав служить России. Согласно материалам дела, Зубрицкий более десяти лет служил в российских войсках, включая время полномасштабного вторжения в Украину.



Осужденный за государственную измену Алексей Зубрицкий / Фото "Роскосмос"

На сайте Центра подготовки космонавтов РФ указано, что с 2014 по 2018 год он служил в воинских частях на юге России и в оккупированном Крыму – в 38-м и 31-м истребительных авиационных полках, а также в 960-м штурмовом авиаполку. В 2018 году его зачислили в отряд космонавтов.

В конце 2024 года, по информации "Роскосмоса", он проходил подготовку на базе Европейского космического агентства в немецком Кельне. Теперь Зубрицкий находится на МКС.