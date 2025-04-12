Кто сможет получить прибавку уже в этом месяце

Достигнув определенного возраста, пенсионеры могут получить возрастные надбавки. Однако в 2025 году такое повышение предусмотрено не для всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно действующему пенсионному законодательству, в Украине предусмотрены доплаты к пенсии по возрасту. Так, после 70 лет пенсионерам прибавляют до 300 гривен, с 75 лет – до 456 гривен, а после достижения 80 лет – до 570 гривен.

Кто не получит возрастную прибавку к пенсии

Возрастные доплаты предусмотрены не для всех. Закон определяет, что право на такую надбавку имеют только пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 340 гривен 35 копеек. Если же сумма пенсии приближается к этому порогу, размер доплаты может быть значительно меньше максимально возможного.

Важно! Для получения доплаты никуда обращаться не нужно. Ее начислит Пенсионный фонд на основе имеющихся в своей системе данных.