Хто зможе отримати надбавку вже цього місяця

Досягнувши певного віку, пенсіонери можуть отримати вікові надбавки. Проте у 2025 році таке підвищення передбачене не для всіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до чинного пенсійного законодавства, в Україні передбачені доплати до пенсії за віком. Так, після 70 років пенсіонерам надбавляють до 300 гривень, з 75 років – до 456 гривень, а після досягнення 80 років – до 570 гривень.

Хто не отримає вікову надбавку до пенсії

Вікові доплати передбачені не для всіх. Закон визначає, що право на таку надбавку мають лише пенсіонери, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Якщо ж сума пенсії наближається до цього порогу, розмір доплати може бути значно меншим за максимально можливий.

Важливо! Для отримання доплати нікуди звертатися не потрібно. Її нарахує Пенсійний фонд на основі наявних у своїй системі даних.