Хто має право на дострокові пенсії за віком

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають окремі категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До таких категорій належать:

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики

Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.

Особи з інвалідністю по зору I групи та особи з інвалідністю з дитинства I групи

Після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей

Після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.

Батько, який за вибором матері або в разі її відсутності виховав п’ятьох або більше дітей, дитини з інвалідністю чи тяжко хворої дитини

Після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

Військовослужбовці, УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці

Якщо на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я

Якщо на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Професії, які передбачають дострокову пенсію

Вийти на пенсію у 45 років можуть:

Військовослужбовці;

Спортсмени;

Педагоги;

Працівники правоохоронних органів;

Працівники ДСНС;

Авіатори;

Шахтарі та працівники важкої промисловості;

Медики;

Особи, які працювали в шкідливих умовах.

Зауважте! Перевірити свій стаж та подати заяву на призначення дострокової пенсії можна через вебпортал електронних послуг ПФУ.