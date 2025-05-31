Які пенсії отримують українці
В Україні працюючі пенсіонери отримують у середньому на 520 гривень більше, ніж ті, хто вже завершив трудову діяльність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Річ у тім, що середня пенсія в Україні наразі становить 6 341 гривню, тоді як у працюючих пенсіонерів вона дещо вища та становить 6 863 гривні.
Цікаво! З початку року пенсії працюючих пенсіонерів зросли на 8,9%.
Водночас більшість українських пенсіонерів отримують виплати за віком, а решта – за іншими підставами. Зокрема через інвалідність, втрату годувальника чи вислугу років, а саме:
- 72,5% пенсіонерів отримують пенсію за віком;
- 15,2% через інвалідність;
- 6,6% у зв’язку з втратою годувальника;
- понад 5% за вислугу років;
- 0,53% соціальні пенсії;
- 0,04% перебувають на довічному утриманні як судді.
Чи перерахували пенсії працюючим пенсіонерам у 2025 році
З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Оновлені суми отримають понад 629 тисяч осіб, а виплати надійдуть у червні.