Хто зобов’язаний пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію. Якщо вони не встигли зробити цього у встановлені терміни, то можуть ідентифікуватися й зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Процедуру ідентифікації ВПО можуть пройти кількома способами:

особисто відвідати відділення Пенсійного фонду України;

здійснити ідентифікацію у будь-якому відділенні АТ Ощадбанк;

авторизуватися на вебпорталі ПФУ і там підтвердити дані;

ідентифікуватися за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”;

через відеоконференцію, подавши заявку на порталі електронних послуг ПФУ.

Важливо! У випадку перебування за кордоном пенсіонер може пройти ідентифікацію, звернувшись до дипломатичної установи.

Чому не виплачують пенсію без ідентифікації

Якщо пенсіонер з-поміж ВПО не пройшов ідентифікацію, то пенсію йому тимчасово не виплачуватимуть. Це означає, що пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але до моменту підтвердження особи не перераховуються на банківську картку.

Ідентифікація проводиться:

задля перевірки законного одержувача коштів;

для запобігання доступу шахраїв до пенсійного рахунку ВПО.

Всі пенсіонери в Україні проходять фізичну ідентифікацію регулярно, але зазвичай не звертають увагу на це. Фізична ідентифікація для них відбувається в момент відвідування відділень Пенсійного фонду чи банку, в якому відкрито пенсійний рахунок,

– зазначають в Мінсоцполітики.

Після проходження ідентифікації виплати пенсій поновлюють, як тільки Пенсійний фонд отримає інформацію про підтвердження особи. Звертатися до ПФУ із заявою про поновлення виплат не потрібно.

Варто знати! Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.