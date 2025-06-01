Які пенсіонери не можуть сплачувати комуналку

Право на пільгову оплату комунальних послуг мають сільські пенсіонери, які свого часу були зайняті у бюджетній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, йдеться про колишніх педагогів, медичних працівників, фармацевтів, агрономів, бібліотекарів, працівників музеїв, а також фахівців у закладах освіти та культури, що належали до державної або комунальної форми власності.

Зверніть увагу! Такі пенсіонери можуть скористатися пільгою можна лише за умови, що середній місячний дохід на одну особу в родині за останні шість місяців не перевищував 4 240 гривень.

Як отримати пільгу на оплату комунальних послуг

Оформити пільгу на комуналку пенсіонер може кількома способами, залежно від зручності:

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через представника місцевого самоврядування;

онлайн на вебпорталі ПФУ, у мобільному застосунку "Пенсійний фонд" або через "Дію".

Зверніть увагу! Пільга надається лише на одного пенсіонера і діє протягом року з моменту звернення. Вона не поширюється на членів родини.

Що вам буде потрібно для оформлення пільги: