Які будуть пільги на комуналку для УБД у червні

Учасники бойових дій мають право на знижку при оплаті комунальних послуг. Пільги діють і у червні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Зокрема, учасники бойових дій можуть розраховувати на такі пільги від держави:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на комунальні послуги;

75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в оселях без центрального опалення;

100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Однак скористатися ними можуть лише ті, хто вже має офіційний статус учасника бойових дій. Якщо статус ще не оформлено, знижка на комунальні послуги наразі не надається.

Як отримати знижку на комуналку УБД

Після отримання статусу УБД особі необхідно подати дві заяви: першу для внесення даних до ЄДАРП (Єдиного держреєстру пільговиків), а другу – для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Звертатися слід до Пенсійного фонду України. Разом із заявами потрібно надати оригінали та копії таких документів: