Чому зростуть деякі тарифи

Збільшення відбудеться через те, що, станом на зараз, тарифи не є економічно обґрунтованими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Костянтин Лопатін Директор структурного підрозділу Енергозбут комунального підприємства "Київтеплоенерго" Тарифи на опалення та гарячу воду в столиці наразі суттєво зменшені, оскільки діє мораторій на період воєнного часу щодо підвищення послуг. Однак після закінчення війни варто очікувати збільшення рахунків до 50%.

Як каже Лопатін, зараз кияни платять на 50% менше ніж мали б. Так відбувається через дію мораторію на підвищення вартості деяких комунальних послуг. Навіть, станом на зараз, є значна різниця між реальним тарифом і ціною, яка діє для споживачів.

Ця різниця фіксується, затверджується і, можливо, колись буде розроблено механізм, який дасть змогу комунальним підприємствам у якомусь вигляді отримати цю різницю. Наразі вона залишається некомпенсованою,

– наголосив Лопатін.

Зверніть увагу! Зараз кияни платять в середньому 1 500 гривень на місяць за опалення. Відповідно, після закінчення війни ця сума сягне 3 000 гривень.