Почему вырастут некоторые тарифы

Увеличение произойдет из-за того, что, по состоянию на сейчас, тарифы не являются экономически обоснованными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Константин Лопатин Директор структурного подразделения Энергосбыт коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Тарифы на отопление и горячую воду в столице пока существенно уменьшены, поскольку действует мораторий на период военного времени по повышению услуг. Однако после окончания войны стоит ожидать увеличения счетов до 50%.

Как говорит Лопатин, сейчас киевляне платят на 50% меньше чем должны были бы. Так происходит из-за действия моратория на повышение стоимости некоторых коммунальных услуг. Даже, по состоянию на сейчас, есть значительная разница между реальным тарифом и ценой, которая действует для потребителей.

Эта разница фиксируется, утверждается и, возможно, когда-то будет разработан механизм, который позволит коммунальным предприятиям в каком-то виде получить эту разницу. Сейчас она остается некомпенсированной,

– подчеркнул Лопатин.

Обратите внимание! Сейчас киевляне платят в среднем 1 500 гривен в месяц за отопление. Соответственно, после окончания войны эта сумма достигнет 3 000 гривен.