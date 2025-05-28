Каким будет новый порядок компенсации

Процедуру компенсации стоимости коммуналки заведениям, где размещаются семьи ВПО, решили сделать более эффективной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Функцию выплат решили передать Пенсионному фонду. Деньги будут предоставлять непосредственно учреждениям, где живут ВПО, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения.

Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал. Таким образом Правительство помогает тем, кто поддерживает семьи вынужденных переселенцев,

– сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Помощь ВПЛ в июне

В марте 2025 года правительство продлило выплаты для ВПЛ на шесть месяцев – до сентября 2025 года. Поэтому в июне внутренне перемещенные лица смогут и в дальнейшем получать средства от государства.

Людям, которые до июня получали помощь, автоматически будут начислять выплаты. Им не нужно обращаться с заявлением повторно.

Размер помощи составляет:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

В июне государство продолжит предоставлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Продолжается также государственная программа "Приют", которая предусматривает выплаты владельцам жилья, размещающих у себя внутренне перемещенных лиц.