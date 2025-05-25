Какую помощь будут получать ВПЛ в июне 2025 года

В марте 2025 года правительство продлило выплаты для ВПЛ на шесть месяцев – до сентября 2025 года. Поэтому в июне внутренне перемещенные лица смогут и в дальнейшем получать средства от государства, сообщает Канал 24 со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.

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Людям, которые до июня получали помощь, автоматически будут начислять выплаты. Им не нужно обращаться с заявлением повторно.

Размер помощи составляет:

2000 гривен – для взрослых;

3000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

Следует знать! В правительстве отмечают, что продолжение выплат ВПО до сентября является частью программы "Зимняя поддержка", которая объединяет различные виды помощи.

Как ВПЛ получить помощь от государства в июне

Внутренне перемещенные лица, которым не выплачивали ранее помощь от государства, могут в июне 2025 года подать заявление на ее получение. Если они обращаются впервые, то имеют возможность также оформить справку ВПО и подать заявление на финансовую поддержку для всей семьи через мобильное приложение "Дія".

Чтобы подать заявление необходимо:

Обновить приложение "Дія" и перейти в раздел "Сервисы". Выбрать пункт "Услуги для ВПЛ" – "Помощь для ВПЛ". Указать адрес проживания и подтвердить геолокацию. Добавить статус ВПЛ для детей или нажать "Зарегистрироваться без детей". Выбрать карту еПоддержка или оформить ее в банке-партнере. Указать необходимую помощь и оставить контакты.

Если семья ВПЛ не соответствует критериям для получения помощи от государства из-за уровня доходов, имеющиеся депозиты или дополнительное жилье, можно подтвердить право на выплаты, обратившись в Центр предоставления административных услуг в или органа социальной защиты населения по месту жительства.

Важно! В июне государство продолжит предоставлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Продолжается также государственная программа "Приют", которая предусматривает выплаты владельцам жилья, размещающих у себя внутренне перемещенных лиц.