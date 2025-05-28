Яким буде новий порядок компенсації

Процедуру компенсації вартості комуналки закладам, де розміщуються родини ВПО, вирішили зробити більш ефективною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Функцію виплат вирішили передати Пенсійному фонду. Гроші надаватимуть безпосередньо закладам, де живуть ВПО, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади.

Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал. Таким чином Уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців,

– повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Допомога ВПО у червні

У березні 2025 року уряд продовжив виплати для ВПО на шість місяців – до вересня 2025 року. Тому у червні внутрішньо переміщені особи зможуть і надалі отримувати кошти від держави.

Людям, які до червня отримували допомогу, автоматично нараховуватимуть виплати. Їм не потрібно звертатися із заявою повторно.

Розмір допомоги складає:

2 000 гривень – для дорослих;

3 000 гривень – для дітей та людей з інвалідністю.

У червні держава продовжить надавати субсидію на оренду житла для ВПО. Триває також державна програма "Прихисток", яка передбачає виплати власникам житла, що розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб.