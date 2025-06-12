Какую черту бедности установил Всемирный банк

Методика расчета количества жителей стран, которые находятся за чертой бедности, изменилась. Теперь человек должен тратить больше, чтобы не считаться бедняком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный банк.

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Всемирный банк повысил уровень бедности до таких показателей:

В странах с низкими доходами отныне бедняками считаются люди, которые тратят в день менее 3 долларов вместо 2,15 доллара, как было раньше.

Черта бедности в странах с доходами, ниже средних, по новой методике составляет 4,20 доллара вместо 3,65 доллара.

Для стран, имеющих доходы выше средних, черта бедности составляет 8,30 доллара в день вместо 6,85 доллара.

Важно! Предел бедности повысили из-за глобальной инфляции и изменение покупательной способности американского доллара. Именно в нем Всемирный банк проводит статистические расчеты.

Сколько в Украине бедняков по новой методике

В 2024 году Всемирный банк заявил, что Украина относится к странам с доходами, выше средних. По новой методике, уровень бедности теперь составляет 8,30 доллара в день (344,5 гривны), то есть примерно 10 336 гривен в месяц.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 5 789 гривен.

Средняя заработная плата в Украине сейчас – 23 460 гривен.

Из всего количества пенсионеров в Украине (10,3 миллиона) только около 14,5% получают пенсию в размере более 10 000 гривен.

Поэтому 8,8 миллиона украинских пенсионеров по новой методике Всемирного банка находятся за чертой бедности.

Стоит знать! По подсчетам Всемирного банка в 2024 году, около 29% украинцев живут за чертой бедности – это 9 миллионов человек. В Украине выше показатель бедности, чем, например, в Гватемале, Индии и Узбекистане.