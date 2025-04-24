Какие прогнозы Всемирного банка

Темпы роста ВВП Украины в 2024 году снизились до 2,9%, по сравнению с 5,5% в 2023 году, передает 24 Канал со ссылкой на прогноз Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.

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Всемирный банк называет несколько причин замедления:

падение внешнего спроса;

нехватка рабочей силы;

перебои с электроснабжением, вызванные войной.

Будет ли рост

Всемирный банк прогнозирует, что в этом году экономика Украины вырастет лишь на 2%, но в 2026-м темпы могут повыситься до 5,2%, если завершится война и начнется восстановление.

В более широком регионе Европы и Центральной Азии также ожидается замедление – роста в развивающихся странах,, снизится до в среднем 2,5% в 2025-2026 годах на фоне глобальной экономической нестабильности. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 3,7%, а в 2024 – 3,6%.

Национальный банк Украины в апрельском отчете снизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 3,1%, а также скорректировал ожидания на последующие годы:

в 2026 году ожидается рост на 3,7% (ранее прогнозировали 4%),

в 2027 году – на 3,9% (вместо 4,2%).

Заметьте! По оценкам Госстата, украинская экономика в 2024 году выросла на 2,9%, что существенно меньше, чем 5,5% в 2023 году. В госбюджете на 2025 год заложен еще более скромный прогноз – только 2,7% роста ВВП.