Что известно о договоренностях между Украиной и США

В частности, обсуждался вопрос "соглашения о недрах", сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Обсудили важные политические моменты будущего документа. Отметил также, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде. Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.

Шмыгаль также указал на то, что украинское правительство поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной. Речь идет в том числе и о создании инвестиционного фонда восстановления.

Обратите внимание! Переговорные группы должны отчитаться о результатах этих обсуждений до 26 апреля.

Отдельно выразил благодарность Президенту Дональду Трампу за подписание указа, которым он еще на один год продлил санкции против России, а также за продление на год запрета на вход в американские порты судов, принадлежащих России или имеющих связи с Россией,

– говорит премьер.

Во время этих переговоров поднимался и вопрос усиления санкций. В частности, в энергетическом секторе.