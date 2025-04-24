Що відомо про домовленості між Україною та США

Зокрема, обговорювалось питання "угоди про надра", повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Обговорили важливі політичні моменти майбутнього документа. Наголосив також, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді. Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

Шмигаль також вказав на те, що український уряд підтримує укладення угоди про економічне партнерство між США та Україною. Йдеться у тому числі і про створення інвестиційного фонду відбудови.

Зверніть увагу! Переговорні групи мають прозвітувати про результати цих обговорень до 26 квітня.

Окремо висловив вдячність Президенту Дональду Трампу за підписання указу, яким він ще на один рік продовжив санкції проти Росії, а також за продовження на рік заборони на вхід до американських портів суден, що належать Росії або мають зв’язки з Росією,

– каже прем'єр.

Під час цих переговорів порушувалось і питання посилення санкцій. Зокрема, в енергетичному секторі.