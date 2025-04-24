Тарифи США вплинули на китайські фабрики

Після запровадження мит на китайські товари на рівні 145%, багато американських клієнтів скасували або призупинили замовлення, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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До запровадження мит, приблизно 15% китайського експорту йшло до США. Нині працівники публікують у соцмережах фото зупинених виробничих ліній та повідомляють про тимчасове припинення роботи.

На багатьох фабриках, що виробляють різну продукцію – від джинсів до електроприладів, виробництво зупинено на тиждень або довше. Деякі власники скоротили понаднормову працю та роботу у вихідні.

Чи зможе Китай адаптуватися

Голова Асоціації транскордонної торгівлі Шеньчженя Ван Сінь каже, що через скасування замовлень багато фабрик отримали вказівки зупинити або відкласти поставки. У провінції Гуандун рекрутери зазначають: ті, хто найбільше залежить від американських замовлень, відправляють працівників у відпустки.

Засновник China Labour Bulletin Хань Дунфан вважає, що перебудова китайської промисловості буде тривалою, а її ціну заплатять робітники.

Нагадаємо! З квітня США запровадили мита на китайські товари – спочатку 54%, а згодом 145%. У відповідь Китай підвищив мита на американські товари до 125%. Трамп заявив, що тарифи знизяться, але не будуть скасовані повністю.