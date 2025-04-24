Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу пояснив, що ринкова ціна на нафту повернулася до рівня, який був встановлений після рішення країн-членів ОПЕК про скорочення квот на видобуток. Спочатку ціна знизилася з 75 до 67 доларів за барель.

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Зараз вартість становить 68 доларів – тобто приблизно стільки ж, скільки коштувала, коли ОПЕК лише анонсувала своє рішення.

Чи зупинить війну падіння цін на нафту

"Через відсутність американських мит Росія не зазнає значних втрат. Йдеться про приблизно 50 – 60 мільйонів доларів щодня недоотриманого прибутку. Звісно, для пересічної людини це колосальні суми, але в масштабах економіки Росії цього недостатньо, аби істотно зменшити її нафтогазові доходи", – пояснив Рябцев.

За його словами, наразі слід очікувати на подальші рішення, зокрема від адміністрації США. Важливо з'ясувати, чи справді Дональд Трамп має намір запровадити ці мита, чи, можливо, його радники, які мають тверезу оцінку ситуації, переконали його відмовитися від цього кроку.

На переконання експерта, припинення війни в Україні не пов'язане з ціною на нафту, а залежить від волі однієї конкретної особи в керівництві Росії.

Я вважаю, що навіть якщо нафта не коштуватиме нічого, ця людина все одно продовжуватиме відправляти війська на територію України. Тому навряд чи зміни на нафтовому ринку можуть зупинити фінансування війни,

– зазначив Рябцев.

Він також додав, що вплинути на здатність Росії фінансувати війну можна, але лише ускладнивши цей процес. Для цього мита, про які заявляли у США, повинні реально запрацювати. Оскільки їхнє введення наразі відкладене, очевидного впливу на ринок поки що немає.