Індія збільшила закупівлі російської нафти

За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти Індією у квітні може досягти 2,15 мільйона барелів на добу, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це стане найбільшим місячним показником з травня 2023 року. Обсяги постачань зростають після падіння до 14-місячного мінімуму у лютому.

Що відбувається у відносинах між Москвою та Нью-Делі? Зокрема торговельні відносини між Росією та Індією в галузі нафти майже повернулися до звичного рівня. Причиною стало те, що після впливу американських санкцій на початку року було відновлено ланцюги постачання, які забезпечували Індії доступ до дешевшої нафти. Однак дані щодо квітня є попередніми, і деякі танкери можуть прибути вже у травні.

Для індійських нафтопереробників економіка залишається привабливою,

– зазначив Суміт Рітолія, провідний аналітик із досліджень у сфері переробки нафти та моделювання в компанії Kpler.

За його словами, російська нафта Urals торгується зі "сприятливою знижкою" порівняно з нафтою з Західної Африки та Близького Сходу. Рітолія додав, що відновлення обсягів переробки нафти в Росії в найближчі місяці може зменшити експорт та обсяги постачань до Індії після травня.

Зауважте! Понад десятка танкерів прямують до Джамнаґара, що у західному індійському штаті Гуджарат, де Reliance Industries Ltd. володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, за даними Kpler.