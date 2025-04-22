Индия увеличила закупки российской нефти

По данным аналитической компании Kpler, импорт российской нефти Индией в апреле может достичь 2,15 миллиона баррелей в сутки, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это станет самым большим месячным показателем с мая 2023 года. Объемы поставок растут после падения до 14-месячного минимума в феврале.

Что происходит в отношениях между Москвой и Нью-Дели? В частности торговые отношения между Россией и Индией в области нефти почти вернулись к привычному уровню. Причиной стало то, что после воздействия американских санкций в начале года было восстановлено цепи поставки, которые обеспечивали Индии доступ к более дешевой нефти. Однако данные по апрелю являются предварительными, и некоторые танкеры могут прибыть уже в мае.

Для индийских нефтепереработчиков экономика остается привлекательной,

– отметил Сумит Ритолия, ведущий аналитик по исследованиям в сфере переработки нефти и моделирования в компании Kpler.

По его словам, российская нефть Urals торгуется с "благоприятной скидкой" по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока. Ритолия добавил, что восстановление объемов переработки нефти в России в ближайшие месяцы может уменьшить экспорт и объемы поставок в Индию после мая.

Обратите внимание! Более десятка танкеров направляются в Джамнагар, что в западном индийском штате Гуджарат, где Reliance Industries Ltd. владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, по данным Kpler.