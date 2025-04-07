Будет ли Индия вводить зеркальные пошлины

Новые пошлины могут замедлить экономический рост Индии на 0,2-0,4% в этом финансовом году, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Они также могут ударить по алмазной отрасли, которая экспортирует более трети продукции в США, что может угрожать тысячам рабочих мест.

В то же время правительство премьер-министра Нарендры Моди обратило внимание на положение в указе Трампа, которое позволяет отсрочить действие пошлин для стран, демонстрирующих готовность пересмотреть неравноправные торговые условия.

Индия уже сделала несколько уступок, чтобы укрепить отношения с администрацией Трампа. В частности, снизила пошлины на импорт дорогих велосипедов и бурбона, а также отменила налог на цифровые услуги, который затрагивал крупные американские IT-компании.

К слову! В феврале Индия и США договорились подписать предварительное торговое соглашение до осени 2025 года, чтобы урегулировать тарифные противоречия.