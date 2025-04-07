Чехия предлагает покупать американский газ

Липавский отметил, что Брюссель должен действовать по принципу "кнута и пряника", чтобы избежать серьезного трансатлантического кризиса, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Очевидно, что перед администрацией США была поставлена политическая задача принять определенные меры, и никакие переговоры ко "Дню освобождения" не смогли его изменить,

– заявил глава МИД Чехии.

В то же время Липавский поддержал идею увеличения закупок американского ископаемого газа, которую Дональд Трамп считает ключевой для уменьшения торгового дисбаланса. Он назвал такое предложение "разумным" и отметил, что готов его поддержать.

Европейская комиссия провела серию переговоров с американскими коллегами, и несмотря на это, что пока не удалось договориться о соглашении. Мы должны продолжать это делать,

– отметил он.

Напомним! 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против всех стран мира. Это вызвало резкую реакцию со стороны других государств, некоторые из них заявили, что такие действия противоречат духу договора НАТО. В Евросоюзе до сих пор продолжается обсуждение, как лучше всего ответить на новые торговые меры США.