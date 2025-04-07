Чехія пропонує купувати американський газ

Ліпавський зазначив, що Брюссель має діяти за принципом "батога і пряника", аби уникнути серйозної трансатлантичної кризи, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також На тлі нових мит Трампа: криптовалюта суттєво втратила свої позиції

Очевидно, що перед адміністрацією США було поставлено політичне завдання вжити певних заходів, і жодні переговори до "Дня визволення" не змогли його змінити,

– заявив глава МЗС Чехії.

Водночас Ліпавський підтримав ідею збільшення закупівель американського викопного газу, яку Дональд Трамп вважає ключовою для зменшення торгівельного дисбалансу. Він назвав таку пропозицію "розумною" і зазначив, що готовий її підтримати.

Європейська комісія провела серію переговорів з американськими колегами, і попри це, що поки що не вдалося домовитися про угоду. Ми повинні продовжувати це робити,

– зазначив він.

Нагадаємо! 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит проти всіх країн світу. Це викликало різку реакцію з боку інших держав, деякі з них заявили, що такі дії суперечать духу договору НАТО. У Євросоюзі досі триває обговорення, як найкраще відповісти на нові торгівельні заходи США.