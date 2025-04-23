Як погіршився прогноз МВФ

Відповідно до Світового економічного прогнозу (WEO), глобальне зростання економіки на наступні роки зазнає погіршення на 0,8 відсоткового пункту, передає 24 Канал з посиланням на Міжнародний валютний фонд.

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Цікаво! Такий показник є значно нижчим аніж середній історичний показник у 2000 – 2019 роках на рівні 3,7%.

Прогноз WEO зазнав змін на тлі перегляду урядами пріоритетів державної політики. Наприклад, після публікації січневого WEO 2025 року США запровадили низку нових тарифних заходів, а їхні торгівельні партнери відповіли контрдіями.

Відтак зростання економік розвинених країн у 2025 році становитиме 1,4% у базовому сценарії:

Однак у США уповільнення до 1,8% – на 0,9 відсоткового пункту менше порівняно з прогнозом WEO за січень.

А у єврозоні темпи зростання знизяться на 0,2 процентного пункту – до 0,8%.

Водночас у країнах із ринками, що розвиваються, темпи зростання сповільняться до 3,7% у 2025 році та 3,9% у 2026 році.

Найбільше скорочення прогнозів стосується держав, на які найбільше вплинули останні торгівельні обмеження – зокрема Китаю.

Зауважте! Прогноз зростання ВВП України залишається без змін: у 2024 році – 2%, а у 2025 році – 4,5%.