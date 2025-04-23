Курс валют у банках

Станом на ранок 23 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (+10 копійок проти 22 квітня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47 гривень (без змін), продаж – по 47,97 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,31 гривні (+16 копійок), а продати по 41,36 гривні (+26 копійок).

(+16 копійок), а продати (+26 копійок). Купівля євро по 47,18 гривні (-12 копійок), а продаж по 47,69 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,50 гривні (-30 копійок), а продають по 41,45 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,60 гривні (-54 копійок), а продають по 47,95 гривні (+3 копійки).

Що з курсом після Великодня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що напередодні свят частина громадян продає валюту для того, щоб зробити потрібні святкові закупи. А як посмак Великодня, очікується, що на готівковому ринку пропозиція буде більшою в середньому на 10 – 15%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Не є виключенням збереження відносної тотожності курсів і протягом післясвяткового тижня. Після американського митного "кардіонавантаження", міжнародні курси долара трохи послабшали та очікують на подальші дії світових керманичів.

Водночас Лєсовий заявив, що ситуація на українському валютному ринку залежатиме перш за все від стратегії регулятора.

Зверніть увагу! З 21 квітня по 28 квітня на готівковому ринку долар буде по 40,80 – 41,30 гривні, а євро – по 45 – 48 гривень.