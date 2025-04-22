Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 21 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,76 гривні. Тобто ціна виросла на 74 копійки.

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Станом на 23 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,51 гривні,

євро – 47,71 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 22 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41 гривня , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,15 гривні , продаж – по 41,10 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,80 гривні, продаж – по 41,40 гривні.

Скільки коштуватимуть долар та євро після Великодня

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 21 по 27 квітня на готівковому ринку долар буде перебувати на рівні 40,8 – 41,3 гривні, а євро – на рівні 45 – 48 гривень. Тобто суттєвих змін у вартості долара не передбачається.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Нацбанк буде вживати заходів для того, щоб ринок валют був стабільним. З одного боку ці заходити будуть для того, щоб притишити споживчі ціни, а з іншого боку – режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

Крім того, банкір розповів, що після Великодня пропозиція валюти на ринку буде збільшена на 10 – 15%.