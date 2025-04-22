Курс валют у банках

Станом на ранок 22 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (+3 копійки проти 18 квітня) та продаж по 41,60 гривні (+3 копійки).

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Купівля євро проходить по 47 гривень (+40 копійок), продаж – по 48 гривень (+60 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,15 гривні (-5 копійок), а продати по 41,10 гривні (-10 копійок).

(-5 копійок), а продати (-10 копійок). Купівля євро по 47,30 гривні (+52 копійки), а продаж по 47,50 гривні (+54 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 21 квітня, долари купують у середньому по: 40,75 гривні (+29 копійок), а продають по 41,26 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+29 копійок), а продають (+10 копійок), за даними finance.ua. Станом на 22 квітня, євро купують по 47,20 гривні (+63 копійки), а продають по 47,70 гривні (-58 копійок).

Що з курсом після Великодня

Як рлзповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, як посмак Великодня, очікується, що на готівковому ринку пропозиція буде більшою в середньому на 10 – 15%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Річ у тім, що зазвичай напередодні свят частина громадян продає валюту для того, щоб зробити потрібні святкові закупи.

Крім того, не є виключенням збереження відносної тотожності курсів і протягом післясвяткового тижня.

Після американського митного "кардіонавантаження", міжнародні курси долара трохи послабшали та очікують на подальші дії світових керманичів. Але ситуація на українському валютному ринку залежатиме перш за все від стратегії регулятора.

Коридори валютних коливань з 21 квітня по 28 квітня: