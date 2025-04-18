Як може зрости долар у 2025

Прогнози, відносно зростання курсу покращуються. Тобто, долар може збільшитись меншою мірою ніж очікувалось раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними НБУ, фінансові аналітики у квітні цього року поліпшили прогноз відносно курсу долара на наступні 12 місяців. Імовірно, валюта в кінці цього періоду сягне – 44,75 гривні за долар. Таке поліпшення було зафіксовано вперше ще з грудня 2023 року.

Також змінились і інші прогнози:

банкіри у квітні також оновили прогноз, зараз вважають, що курс сягне 45,29 гривні за долар (у січні вони очікували – 45,31 гривні за долар);

керівники підприємств поліпшили прогноз ще у лютому, очікуючи – 44,23 гривні за долар (у листопаді 2024 року вони прогнозували – 44,42 гривні за долар).

Зверніть увагу! Змінились і девальваційні очікування населення. У березні вони покращились, прогноз зростання тепер складає – 43,36 гривні за долар. Водночас у лютому цей показник очікувався на рівні – 44,01 гривні за долар.