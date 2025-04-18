Как может вырасти доллар в 2025 году

Прогнозы, относительно роста курса улучшаются. То есть, доллар может увеличиться в меньшей степени нежели ожидалось ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным НБУ, финансовые аналитики в апреле этого года улучшили прогноз относительно курса доллара на следующие 12 месяцев. Предположительно, валюта в конце этого периода достигнет – 44,75 гривны за доллар. Такое улучшение было зафиксировано впервые еще с декабря 2023 года.

Также изменились и другие прогнозы:

банкиры в апреле также обновили прогноз, сейчас считают, что курс достигнет 45,29 гривны за доллар (в январе они ожидали – 45,31 гривны за доллар);

руководители предприятий улучшили прогноз еще в феврале, ожидая – 44,23 гривны за доллар (в ноябре 2024 года они прогнозировали – 44,42 гривны за доллар).

Обратите внимание! Изменились и девальвационные ожидания населения. В марте они улучшились, прогноз роста теперь составляет – 43,36 гривны за доллар. В то же время в феврале этот показатель ожидался на уровне – 44,01 гривны за доллар.