Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения

Ранее RBI испытывал давление со стороны регуляторов и правительств ЕС и США с требованием продать российский бизнес после полномасштабного вторжения России в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Осложнить продажу помогло решение российского суда в сентябре 2023 года. Тогда он заморозил акции дочерней компании банка в России.

В январе банк обязали выплатить 2 миллиардов евро компенсации. RBI заявил, что эти юридические баталии сделали невозможным любую передачу прав собственности на акции.

Что говорят источники? Однако в феврале банк решил приостановить усилия по продаже, когда Вашингтон и Москва начали политическое повторное сближение. Один из источников рассказал изданию, что на приостановку повлияли глобальная нестабильность и изменения в отношениях между США и Россией.

Еще один источник сообщил, что активная подготовка к продаже пока "приостановлена". Однако в дальнейшем ситуация может измениться.

В заявлении банка сказано, что процесс продажи "продолжается", но судебный иск помешал заключению какой-либо сделки.

Сейчас акции RBI в российском Raiffeisen заблокированы, поэтому сделка невозможна,

– сообщил банк.

Обратите внимание! Несмотря на это, банк продолжает постепенно сворачивать деятельность в России в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

Что сейчас происходит с RBI

Приостановка продажи состоялась на фоне сигналов США о возможности восстановления экономического сотрудничества с Россией. Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают "очень привлекательные коммерческие возможности" после его третьей встречи с Путиным в 2024 году.

Власти и правительства потеряли терпение в отношении австрийского банка, который продолжает работать в России даже через три года после вторжения. В прошлом году ЕЦБ приказал RBI и еще ряду банков ускорить сворачивание бизнеса в России, если не удается его продать,

– пишет FT.

Хотя RBI пытался сократить кредитование и прекратил привлечение новых клиентов, бизнес банка в России остается более масштабным, чем у конкурентов.

Юридические проблемы повлияли и на доходы банка. В четвертом квартале 2024 года RBI зафиксировал чистый убыток в 926 миллионов долларов - впервые за девять лет, в основном из-за потерь, связанные с решением российского суда.

Интересно! Апелляцию должны рассмотреть 24 апреля.