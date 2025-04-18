Из-за давления России и США у Европы остается один план действий,

В такой ситуации у ЕС остается лишь один путь – усиливать вооружение и наращивать поддержку Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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Как США и Россия могут заставить Европу к действиям

Как отметил политик из США, Европа оказалась в сложной ситуации: с одной стороны – давление России, с другой – непредсказуемые действия Соединенных Штатов Америки. И это, вероятнее всего, будет работать в пользу именно Москвы.

Европе нужно осознать это и продолжать действовать стратегически. Ей следует оставаться дипломатически корректной, учитывая членство некоторых стран в НАТО и ЕС. И, с другой стороны, Трамп не может даже подписать совместное заявление G7, в котором Россия признается агрессором в войне. С ним нужно продолжать вести диалог.

Одна нардеп даже предложила разорвать дипломатические отношения с США. Однако, по мнению Юрия Рашкина, не нужно принимать преждевременные решения. В то же время нужно четко осознать, что США под руководством Трампа дружат с Россией, и обе эти страны все более враждебно относятся к Европе. Это – новая реальность, с которой нужно работать.

Не следует надеяться, что Трамп "встанет с другой ноги" и изменится – он остается таким, каким был,

– добавил он.

Служба внешней разведки России уже даже публикует пропагандистские изображения, на которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изображена в виде свастики: с одной стороны ее "поражает" мечом Россия, с другой – Соединенные Штаты. Такова официальная позиция России.

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По мнению Рашкина, Европа должна осознать, что Россия и США хотят заставить ее прекратить помощь Украине. Некоторые представители администрации Трампа открыто заявляют, что если бы поддержку Украины прекратили, война давно бы завершилась. Однако Европа имеет совсем другую позицию и не соглашается с такими заявлениями.

Из-за давления России и США у Европы остается один план действий,

– подытожил Юрий Рашкин.

Единственное, что очевидно: Европа должна активнее вооружаться и еще больше поддерживать Украину.