Raiffeisen призупинив продаж російського підрозділу

Раніше RBI зазнавав тиску з боку регуляторів та урядів ЄС і США з вимогою продати російський бізнес після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Ускладнити продаж допомогло рішення російського суду у вересні 2023 року. Тоді він заморозив акції дочірньої компанії банку в Росії.

У січні банк зобов’язали виплатити 2 мільярдів євро компенсації. RBI заявив, що ці юридичні баталії унеможливили будь-яку передачу прав власності на акції.

Що кажуть джерела? Однак у лютому банк вирішив призупинити зусилля щодо продажу, коли Вашингтон і Москва почали політичне повторне зближення. Одне з джерел розповіло виданню, що на призупинку вплинули глобальна нестабільність і зміни у відносинах між США та Росією.

Ще одне джерело повідомило, що активна підготовка до продажу наразі "припинена". Однак надалі ситуація може змінитися.

У заяві банку сказано, що процес продажу "триває", але судовий позов завадив укладенню будь-якої угоди.

Наразі акції RBI в російському Raiffeisen заблоковані, тому угода неможлива,

– повідомив банк.

Зверніть увагу! Попри це, банк продовжує поступово згортати діяльність у Росії відповідно до вимог Європейського центрального банку.

Що наразі відбувається з RBI

Призупинка продажу відбулася на тлі сигналів США про можливість відновлення економічної співпраці з Росією. Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють "дуже привабливі комерційні можливості" після його третьої зустрічі з Путіним у 2024 році.

Влада та уряди втратили терпіння щодо австрійського банку, який продовжує працювати в Росії навіть через три роки після вторгнення. Минулого року ЄЦБ наказав RBI й ще низці банків прискорити згортання бізнесу в Росії, якщо не вдається його продати,

– пише FT.

Хоча RBI намагався скоротити кредитування і припинив залучення нових клієнтів, бізнес банку в Росії залишається масштабнішим, ніж у конкурентів.

Юридичні проблеми вплинули й на прибутки банку. У четвертому кварталі 2024 року RBI зафіксував чистий збиток у 926 мільйонів доларів — вперше за дев’ять років, здебільшого через втрати, пов’язані з рішенням російського суду.

Цікаво! Апеляцію мають розглянути 24 квітня.