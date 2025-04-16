Чому UniCredit має покинути територію Росії

Це важлива умова для того аби італійський уряд схвалив поглинання UniCredit дрібнішого конкурента – Banco BPM, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! UniCredit – це друга найбільша банківська група Італії. Це один з банків, який не покинув російську територію після початку повномасштабної війни в Україні. Свою позицію Генеральний директор UniCredit Андреа Орсель обґрунтував бажанням не нашкодити акціонерам.

Зауважимо, що UniCredit уже стикався з вимогою ЄЦБ – прискорити скорочення діяльності на території Росії.

Італійський уряд переглядає угоду відповідно до так званих правил "золотої акції", що дозволяє йому блокувати або встановлювати умови щодо іноземних і внутрішніх корпоративних поглинань у таких стратегічних секторах, як енергетика, телекомунікації та банківська справа,

– йдеться у повідомленні Reuters.

Імовірно Італія також проситиме UniCredit про:

збереження стабільної ставки між кредитами і депозитами;

підтримку поточних операцій для фінансування проєктів.

Уряд може обговорити це рішення на цьому тижні. Можна уже сказати, що урядовці схиляються до умовного схвалення угоди Unicredit та Banco BPM. Кінцеве рішення очікується до кінця квітня.

Важливо! UniCredit сказав, що подасть заявку на придбання BPM (за 14 мільярдів євро) 28 квітня. Це станеться після того, як відбудеться схвалення від ринкового наглядового органу Consob.