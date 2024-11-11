Як ЄЦБ готує Raiffeisen і UniCredit до виходу з Росії

Європейський центральний банк закликає Raiffeisen та UniCredit зарезервувати додатковий капітал як буфер для покриття можливих ризиків, повʼязаних з їхньою діяльністю в Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, ЄЦБ вимагає від Raiffeisen створити додаткові резерви для покриття ризиків у сфері комерційної нерухомості, до яких банк особливо вразливий. Ці заходи також підготують банки до можливого списання активів у Росії, якщо це буде необхідно.

Зверніть увагу! Таким чином ЄЦБ намагається знизити ризики для обох банків, які мають обмежений контроль над своєю діяльністю в Росії. Станом на жовтень, для угод вартістю понад 515 мільйонів доларів потрібно отримати схвалення президента Росії.

Що відомо про діяльність Raiffeisen Bank International та UniCredit в Росії

Raiffeisen Bank International та UniCredit залишаються одними з небагатьох великих іноземних банків у Росії, які ще можуть здійснювати транскордонні платежі. Раніше ЄЦБ зобов’язав їх скоротити операції в Росії, включно з міжнародними платежами, під загрозою санкцій.

Raiffeisen вже працює над виконанням цих вимог та скорочує платежі в євро. UniCredit, зі свого боку, оскаржив вимоги ЄЦБ у суді, вважаючи їх незаконними, але також зменшив свою активність у Росії в третьому кварталі, включаючи виплати, кредити та депозити.

У травні стало відомо, що Raiffeisen Bank International отримав попередження від Міністерства фінансів США про можливе обмеження доступу до американської фінансової системи через свою діяльність у Росії.

Цікаво! Банк неодноразово заявляв про намір покинути Росію, однак не уточнював, коли це може відбутися.