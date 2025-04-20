Який курс долара сьогодні

Офіційний курс долара в Україні зараз – 41,38 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:

купівля – 41,00 гривні за долар;

продаж – 41,65 гривні за долар.

В обмінниках середній курс долара сягнув такого рівня:

купівля – 40,42 гривні за долар;

продаж – 41,20 гривні за долар.

У скільки обійдеться покупка 1000 доларів сьогодні

аби купити 1000 доларів у банку , потрібно приблизно 41 650 гривень;

, потрібно приблизно 41 650 гривень; в обміннику така операція обійдеться у майже – 41 200 гривень.