Який курс долара сьогодні

Офіційний курс долара в Україні зараз – 41,38 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Чи буде рости євро після Великодня

За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:

  • купівля – 41,00 гривні за долар;
  • продаж – 41,65 гривні за долар.

В обмінниках середній курс долара сягнув такого рівня:

  • купівля – 40,42 гривні за долар;
  • продаж – 41,20 гривні за долар.

У скільки обійдеться покупка 1000 доларів сьогодні

  • аби купити 1000 доларів у банку, потрібно приблизно 41 650 гривень;
  • в обміннику така операція обійдеться у майже – 41 200 гривень.

Скільки треба віддати за 500 доларів зараз

Аби купити 500 доларів у банку, потрібно приблизно 20 825 гривень. Водночас в обміннику така операція обійдеться майже у 20 600 гривень перед Великоднем.