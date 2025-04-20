Какой курс доллара сегодня
Официальный курс доллара в Украине сейчас – 41,38 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс доллара у банке изменился так:
- покупка – 41,00 гривны за доллар;
- продажа – 41,65 гривны за доллар.
В обменниках средний курс доллара достиг такого уровня:
- покупка – 40,42 гривны за доллар;
- продажа – 41,20 гривны за доллар.
Во сколько обойдется покупка 1000 долларов сегодня
- чтобы купить 1000 долларов в банке, нужно примерно 41 650 гривен;
- в обменнике такая операция обойдется в почти – 41 200 гривен.