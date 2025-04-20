Какой курс доллара сегодня

Официальный курс доллара в Украине сейчас – 41,38 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс доллара у банке изменился так:

покупка – 41,00 гривны за доллар;

продажа – 41,65 гривны за доллар.

В обменниках средний курс доллара достиг такого уровня:

покупка – 40,42 гривны за доллар;

продажа – 41,20 гривны за доллар.

Во сколько обойдется покупка 1000 долларов сегодня

чтобы купить 1000 долларов в банке , нужно примерно 41 650 гривен;

, нужно примерно 41 650 гривен; в обменнике такая операция обойдется в почти – 41 200 гривен.