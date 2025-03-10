Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,06 гривны (-6 копеек против 7 марта) и продажа по 41,60 гривны (-7 копеек).

Смотрите также Как новые пошлины Трампа могут повлиять на экономику США

Покупка евро происходит по 44,30 гривны (+5 копеек), а продажа по 45 гривен (+1 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-13 копеек), а продать по 41,40 гривны (-20 копеек).

(-13 копеек), а продать по (-20 копеек). Покупка евро по 44,54 гривны (+23 копейки), а продажа по 44,73 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 марта, доллары покупают в среднем по: 40,66 гривны (-24 копейки), а продают по 41,30 гривны (-11 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают по (-11 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 10 марта, евро покупают по 44,36 гривны (-25 копеек), а продают по 44,90 гривны (+2 копейки).

Каким будет курс доллара

Еще раньше в прогнозе для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе стоит ожидать доллар на уровне 41,40 – 42 гривен как на наличном рынке, так и на межбанке. Лесовой добавил, что на рынке не ожидается существенных курсовых изменений.

Некоторыми из факторов, что влияет на стабильность курсов является очередное изменение учетной ставки, валютные интервенции, финансовая международная помощь от партнеров и тому подобное.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как это наблюдалось в течение нескольких недель подряд, разница между курсами наличного и безналичного рынков будет почти нулевой, то есть на рынке фактически будет господствовать единый вполне рыночный курс.

Банкир напоминает, что режим, который сейчас действует (режим управляемой гибкости), не предусматривает резких курсовых взлетов или падений.