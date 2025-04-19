Какого курса евро ожидать в скором времени

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что влияние на пару евро – доллар будет в первую очередь зависеть от решений США. Их пока трудно прогнозировать, потому что американский доллар до сих пор теряет позиции.

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Лесовой добавляет, что на валютный рынок в Украине будет влиять также посевная и сфера строительства. А если экономические процессы будут оживленными, это будет влиять на уровень ВВП страны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Хочу отдельно заметить, что после американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей. Но повторюсь: ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.

Обратите внимание! С 21 по 27 апреля евро будет находиться на таком уровне: 45 – 48 гривен за евро (на межбанке и на наличном уровне).