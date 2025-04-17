Последствия торговых войн для Украины

В частности, торговые войны могут снизить спрос на некоторые украинские товары, однако аграрная продукция будет оставаться конкурентной, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Вместе с тем, в НБУ указывают и на возможные выгоды для Украины – в частности, из-за переориентации глобальных цепей поставок на новые рынки.

Возможное снижение цен на энергоресурсы на фоне охлаждения мировой экономики, увеличение спроса на украинские металлы и оборонные технологии в условиях роста напряженности между странами, а также активное использование транспортного и инвестиционного потенциала Украины, учитывая возможную перестройку логистических и производственных цепей,

– говорят в Нацбанке.

Дополнительным преимуществом может стать гибкость украинского бизнеса, способного быстро адаптироваться и переориентировать экспорт на новые рынки.