Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,17 гривны. То есть цена валюты упала на 14 копеек против 15 апреля. Официальный курс евро зато составляет 46,61 гривны. То есть цена упала на 41 копейку.

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По состоянию на 17 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 46,82 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,75 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 40,85 гривны , продажа – по 40,98 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,70 гривны, продажа – по 41,12 гривны.

Будет ли евро популярнее доллара

Эксперты Дмитрий Боярчук и Сергей Фурса рассказали для РБК-Украина, что пока не стоит резко менять решение относительно сберегательной валюты после того, как курс евро рекордно подорожал.

По словам Боярчука, лучше всего действовать именно на долгосрочную перспективу, а сейчас курсы могут двигаться немало раз как вверх, так и вниз.

Дмитрий Боярчук Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Я бы не советовал украинцам бежать менять свои сбережения и покупать евро, потому что на фоне волатильных новостей, курс еще много раз будет двигаться в ту или иную сторону.

В то же время Фурса призывает диверсифицировать доходы и инвестировать их в различные инструменты.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Если это гривна, то лучше вкладываться в облигации внутреннего государственного займа, чтобы получать доход.

Но если это иностранная валюта, то сейчас лучше брать евро. Впрочем ее "под подушкой" не стоит хранить, ведь инфляция есть и в Еврозоне.