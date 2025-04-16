Что происходит в экономике Украины
За февраль 2025 показатель роста украинской экономики значительно ниже чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
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Несколько меньший показатель в начале года является отражением неравномерности тенденций роста прошлого года
– говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины за февраль.
Напомним! В феврале 2024 года ВВП Украины вырос на 6,8%.
Министерство выделило следующие причины замедления темпов роста экономики:
- обстрелы объектов газодобычи;
- временное снижение активности экспортеров.
Стоит заметить, что эти негативные факторы были компенсированы благодаря:
- закупкам отечественной продукции сектора ОПК;
- значительному бюджетному финансированию восстановления поврежденной критической инфраструктуры;
- также стоит выделить и значительные вложения в строительство жилья по программам еВидновлення и еОселя.
Обратите внимание! В феврале потребительская инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, как и было прогнозируемо. В то же время в месячном темпе произошло замедление до 0,8% (в январе это значение было 1,2%).