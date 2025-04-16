Что происходит в экономике Украины

За февраль 2025 показатель роста украинской экономики значительно ниже чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Несколько меньший показатель в начале года является отражением неравномерности тенденций роста прошлого года

– говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины за февраль.

Напомним! В феврале 2024 года ВВП Украины вырос на 6,8%.

Министерство выделило следующие причины замедления темпов роста экономики:

обстрелы объектов газодобычи;

временное снижение активности экспортеров.

Стоит заметить, что эти негативные факторы были компенсированы благодаря:

закупкам отечественной продукции сектора ОПК;

значительному бюджетному финансированию восстановления поврежденной критической инфраструктуры;

также стоит выделить и значительные вложения в строительство жилья по программам еВидновлення и еОселя.

Обратите внимание! В феврале потребительская инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, как и было прогнозируемо. В то же время в месячном темпе произошло замедление до 0,8% (в январе это значение было 1,2%).