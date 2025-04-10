Инфляция в Украине

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,7%, а в годовом измерении – на 17,4%.

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Как изменились цены:

Больше всего подорожали яйца – на 18,8% за месяц и на 44,7% по сравнению с мартом 2024 года.

Также повысились цены на фрукты, овощи, хлеб, мясо, молочные продукты и масло – в пределах от 0,6% до 6,6%.

В то же время незначительно подешевели рис и сало – на 0,5%.

Цены на алкоголь и табак в марте выросли на 1,9%, главным образом из-за подорожания табачных изделий на 2,4%.

Одежда и обувь также заметно подорожали – в среднем на 13,3%, в частности:

обувь – на 13,8%;

одежда – на 13,0%.

Интересно! В сфере транспорта зафиксирован рост цен на 0,2%, что объясняется повышением стоимости проезда в железнодорожном и автомобильном транспорте на 4,4% и 1,5% соответственно. В то же время топливо и масла подешевели на 0,9%.