Інфляція в Україні

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,7%, а в річному вимірі – на 17,4%.

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Як змінилися ціни:

Найбільше подорожчали яйця – на 18,8% за місяць і на 44,7% порівняно з березнем 2024 року.

Також підвищились ціни на фрукти, овочі, хліб, м’ясо, молочні продукти та олію – в межах від 0,6% до 6,6%.

Водночас незначно подешевшали рис і сало – на 0,5%.

Ціни на алкоголь і тютюн у березні зросли на 1,9%, головним чином через подорожчання тютюнових виробів на 2,4%.

Одяг і взуття також помітно подорожчали – в середньому на 13,3%, зокрема:

взуття – на 13,8%;

одяг – на 13,0%.

Цікаво! У сфері транспорту зафіксовано зростання цін на 0,2%, що пояснюється підвищенням вартості проїзду в залізничному та автомобільному транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно. Водночас пальне й мастила подешевшали на 0,9%.