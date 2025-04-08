Які ціни на борошно перед Великоднем

З середини минулого року пшеничне борошно вищого ґатунку, яке зазвичай використовують при випіканні пасок, невпинно дорожчало, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Однак з середини лютого до середини березня борошно різко здешевшало.

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Після різкого здешевшання невіддільний складник паски знову повернувся до здорожчання, на початку квітня сягнувши середньої ціни у 25,5 гривні за кілограм. Наразі ж, згідно з даними "Мінфіну", ціна на борошно сягає 31,39 гривні і продовжує зростати.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на борошно у найбільших мережах супермаркетів України:

Борошно пшеничне "Хуторок", вищий ґатунок, 1 кілограм