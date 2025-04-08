Какие цены на муку перед Пасхой

С середины прошлого года пшеничная мука высшего сорта, которую обычно используют при выпечке куличей, неуклонно дорожала, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Однако с середины февраля до середины марта мука резко подешевела.

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После резкого удешевления неотъемлемая составляющая кулича снова вернулся к подорожанию, в начале апреля достигнув средней цены в 25,5 гривны за килограмм. Сейчас же, согласно данным согласно данным "Минфина", цена на муку достигает 31,39 гривны и продолжает расти.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на муку в крупнейших сетях супермаркетов Украины:

Мука пшеничная "Хуторок", высший сорт, 1 килограмм