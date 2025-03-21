Почему началось стремительное удешевление муки

В течение последнего года мука подорожала на 9%, сообщает 24 Канал со ссылкой на продуктовый мониторинг за март от УКАБ.

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Однако в течение прошлого месяца началось стремительное удешевление муки. Падение цен за последний месяц достигло 16%. Если еще в середине февраля килограмм муки стоил 30,50 гривны, то по состоянию на сейчас средняя цена составляет 25,80 гривны.

Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, пшеничная мука снизилась в цене за последний месяц. По мнению экспертов, изменение цены может быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цены пшеницы (сырья) за последний месяц не снизилась.

Какие цены на муку сейчас в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на муку в крупнейших торговых сетях Украины:

Хуторок, 1 килограмм

АТБ – 26,30 гривны;

– 26,30 гривны; Сильпо – 26,40 гривны;

– 26,40 гривны; Novus – 27,20 гривны;

– 27,20 гривны; Мегамаркет – 33 гривны;

Киевмлын, 1 килограмм

Сильпо – 30,20 гривны;

– 30,20 гривны; Ашан – 24,20 гривны;

– 24,20 гривны; Novus – 25,50 гривны;

– 25,50 гривны; Мегамаркет – 32,30 гривны;

– 32,30 гривны; Metro – 25 гривен;

Мука, 1 килограмм